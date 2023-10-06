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Прикордонники показали відео знищення ворожого пункту спостереження "Муром-П"

Ілюстративне фото: прикордонники показали відео знищення ворожого пункту спостереження "Муром-П" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські бійці знищили комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-П" на Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, підрозділ РУБпАК 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади "Vidar" за сприяння 2-ої прикордонної комендатури швидкого реагування "Сталевого Кордону" вивели з ладу ворожий УАЗ "Буханка".

Окрім цього було знищено автономний мобільний комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-П" на Слобожанському напрямку.

Що відомо про комплекс "Муром-М" 

Комплекс "Муром-М" застосовується найчастіше для далекого спостереження. Зокрема, ця система має оптичну камеру з зумом високої якості. Завдяки цьому, наприклад, людину можна побачити на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км. Додамо, що на цьому ж напрямку прикордонники знищили "Муром-М" буквально 15 серпня. 

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, українські бійці ліквідували за минулу добу ще 580 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 280 470 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 артсистему, 26 ББМ та 12 танків ворога.

Варто зазначити, що Росія офіційно не розкриває втрати своєї армії у війні проти України. При цьому опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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