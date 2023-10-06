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Пограничники показали видео уничтожение вражеского пункта наблюдения "Муром-П"

Иллюстративное фото: пограничники показали видео уничтожение вражеского пункта наблюдения "Муром-П" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские бойцы уничтожили комплекс видео-тепловизионного наблюдения Муром-П на Слобожанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

По его словам, подразделение РУБпАК 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады "Vidar" при содействии 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования "Стальной Границы" вывели из строя вражеский УАЗ "Буханка".

Кроме этого, был уничтожен автономный мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П" на Слобожанском направлении.

Что известно о комплексе "Муром-М"

Комплекс Муром-М применяется чаще всего для дальнего наблюдения. В частности, система имеет оптическую камеру с зумом высокого качества. Благодаря этому, например, человека можно увидеть на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км. Добавим, что на этом же направлении пограничники уничтожили Муром-М буквально 15 августа.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, украинские бойцы ликвидировали за минувшие сутки еще 580 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 280 470 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему, 26 ББМ и 12 танков врага.

Следует отметить, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на фронте.

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