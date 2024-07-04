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Прикордонники показали відео тренувань на бронетранспортерах М113

Фото: бронетранспортер М113 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники вже почали тренування на бронетранспортерах М113. Нещодавно Україна отримала їх від Литви.

Як повідомляє РБК-Україна, відео тренувань було опубліковано в Telegram-каналі МВС.

На відео один з прикордонників з позивним "Кощей" розповідає про переваги бронетранспортера. Зокрема, М113 допомагає з евакуацією поранених на фронті, доставляє боєприпаси та живу силу на позиції

Він зауважив, що М113 досить легкий у кермуванні попри свої великі розміри. На думку прикордонника однією з переваг також є швидкість бронетранспортера.

Що відомо про М113

У 1960 році армія США прийняла на озброєння гусеничний бронетранспортер M113, який здатний долати водні перешкоди самостійно. Основне завдання цього бронетранспортера - транспортування військових у зонах активних бойових дій.

Україна отримала перші М113 ще у квітні 2022 року від Штатів, пізніше від Данії. А вже у червні 2024 року М113 передала Литва.

Бронетранспортер M113 - це одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі, вона перебуває на озброєнні з 1960 року, а наразі стоїть на озброєнні 44 країн. За більше ніж півстоліття виготовлено 80 тисяч одиниць у понад 40 модифікаціях. Нинішня базова модель - М113A2MK1.

Характеристики М113:

  • вага - 11 440 кг, ньому можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 пасажирів;
  • потужність двигуна М113 - 265 к.с.;
  • швидкість - 61 км/г;
  • операційна дальність - 483 км;
  • довжина - 4,8 м;
  • ширина - 2,5 м;
  • висота - 2,2 м.

Військова допомога Україні

Нещодавно Литва також надала Україна бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси, іншу військову техніку та амуніцію.

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