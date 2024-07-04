UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники показали відео прориву на бронетехніці під щільним обстрілом росіян

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники змогли прорватись під щільним обстрілом росіян до позицій побратимів для того, щоб провести евакуацію на Сватівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу у Facebook.

Як зазначили у відомстві, на відео показано, як прикордонний екіпаж БМП проривається на позиції під смертоносним ворожим вогнем. Українські бійці рухались на броньовику YPR-765 бригади "Сталевий кордон".

В цей момент по ньому цілили два РСЗВ "Град" противника та 15 снарядів зі ствольної артилерії.

"Завдяки умілим навичкам механіка-водія вдалося подолати 2 км замінованої місцевості, замінити бійців на позиціях, а також евакуювати поранених та полеглих побратимів", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, броньовики YPR-765 Україна отримала від Нідерландів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніПрикордонники