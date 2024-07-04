Пограничники показали видео прорыва на бронетехнике под плотным обстрелом россиян

Как отметили в ведомстве, на видео показано, как пограничный экипаж БМП прорывается на позиции под смертоносным вражеским огнем. Украинские бойцы двигались на броневике YPR-765 бригады "Стальная граница".

В этот момент по нему целили два РСЗО "Град" противника и 15 снарядов из ствольной артиллерии.

"Благодаря умелым навыкам механика-водителя удалось преодолеть 2 км заминированной местности, заменить бойцов на позициях, а также эвакуировать раненых и павших собратьев", - говорится в сообщении.

Отметим, что броневики YPR-765 Украина получила от Нидерландов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .