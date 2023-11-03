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Прикордонники показали, що відбувається в районі Вугледару (відео)

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 12:48
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Прикордонники показали, що відбувається в районі Вугледару (відео) Фото: прикордонники показали, що відбувається в районі Вугледару (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники захищають підступи у районі Вугледару Донецької області. На відео потрапив момент "прильоту" по одній із позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Вугледар. Прикордонники тримають оборону в складних умовах", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті

Буквально вчора президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські окупанти намагалися наступати в районі Вугледару Донецької області, проте Сили оборони України зупинили супротивника і завдали істотних втрат у живій силі та техніці.

За даними Генштабу на ранок 3 листопада, ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося 50 бойових зіткнень. Зокрема, ЗСУ утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Також Сили оборони України досягли успіху на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.

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