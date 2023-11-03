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Пограничники показали, что происходит в районе Угледара (видео)

Украина, Пятница 03 ноября 2023 12:48
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Пограничники показали, что происходит в районе Угледара (видео) Фото: пограничники показали, что происходит в районе Угледара (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники защищают подступы в районе Угледара Донецкой области. На видео попал момент "прилета" по одной из позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Угледар. Пограничники держат оборону в сложных условиях", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты пытались наступать в районе Угледара Донецкой области, однако Силы обороны Украины остановили противника, и нанесли существенные потери в живой силе и технике.

По данным Генштаба на утро 3 ноября, ВСУ продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений. В частности, ВСУ удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Также Силы обороны Украины преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещиевки.

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