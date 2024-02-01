Прикордонники показали нове відео повернення українців з російського полону

Прикордонники показали нове відео повернення українських військових з російського полону. Обмін відбувся у середу, 31 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Привіт, мамо, я повернувся", - емоції повернення з полону важко передати, але ми спробували", - підписали зворушливі кадри прикордонники.
31 січня між Україною та Росією пройшов обмін полоненими. Додому повернулося 207 українців.
Як розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак, серед українців, що повернулися додому, - воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також Національної поліції. Серед воїнів є й захисники Маріуполя, які були на "Азовсталі", острова Зміїний, а також ті, хто воював на низці напрямків. Найстаршому зі звільнених воїнів 61 рік, а наймолодшому незабаром виповниться 21. Зокрема, додому повернулися:
За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, 31 січня відбувся 50-й обмін полоненими між Україною та Росією.
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