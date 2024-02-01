Пограничники показали новое видео возвращения украинцев из российского плена

"Привет, мама, я вернулся", - эмоции возвращения из плена трудно передать, но мы попробовали", - подписали трогательные кадры пограничники.

Обмен пленными

31 января между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев.

Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, среди вернувшихся домой украинцев - воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также Национальной полиции. Среди воинов есть и защитники Мариуполя, которые были на "Азовстали", острова Змеиный, а также те, кто воевал на ряде направлений. Самому старшему из освобожденных воинов 61 год, а самому молодому вскоре исполнится 21. В частности, домой вернулись:

95 воинов ВСУ;

56 нацгвардейцев;

26 пограничников;

29 воинов Территориальной обороны;

1 представитель Национальной полиции.

По словам уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, 31 января состоялся 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.