Пограничники показали, как уничтожают вражескую технику на Краматорском направлении (видео)
Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику, в частности, на Краматорском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как рассказали в ГПСУ, тяжелыми ударными бомберами "Вампир" пограничники бригады "Месть" за несколько дней поразили ряд позиций оккупантов.
В результате боевой работы один оккупант ликвидирован, четверо ранены, уничтожена огневая точка пулеметчика и три склада из БК, повреждены два орудия МТ-12 "Рапира", пушку неустановленного типа и броневик.
Потери РФ в войне
По данным Генштаба, за последние сутки Россия потеряла на фронте 1140 солдат, четыре танка, одну систему ПВО, 17 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем и другую технику.
Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют 608 820 оккупантов.
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