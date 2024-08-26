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Пограничники показали, как уничтожают вражескую технику на Краматорском направлении (видео)

Понедельник 26 августа 2024 22:39
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Пограничники показали, как уничтожают вражескую технику на Краматорском направлении (видео) Фото: пограничники показали, как уничтожают вражескую технику на Краматорском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику, в частности, на Краматорском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ГПСУ, тяжелыми ударными бомберами "Вампир" пограничники бригады "Месть" за несколько дней поразили ряд позиций оккупантов.

В результате боевой работы один оккупант ликвидирован, четверо ранены, уничтожена огневая точка пулеметчика и три склада из БК, повреждены два орудия МТ-12 "Рапира", пушку неустановленного типа и броневик.

Потери РФ в войне

По данным Генштаба, за последние сутки Россия потеряла на фронте 1140 солдат, четыре танка, одну систему ПВО, 17 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем и другую технику.

Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют 608 820 оккупантов.

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