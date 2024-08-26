Пограничники показали, как уничтожают вражескую технику на Краматорском направлении (видео)

Фото: пограничники показали, как уничтожают вражескую технику на Краматорском направлении (Getty Images)

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику, в частности, на Краматорском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ГПСУ, тяжелыми ударными бомберами "Вампир" пограничники бригады "Месть" за несколько дней поразили ряд позиций оккупантов. В результате боевой работы один оккупант ликвидирован, четверо ранены, уничтожена огневая точка пулеметчика и три склада из БК, повреждены два орудия МТ-12 "Рапира", пушку неустановленного типа и броневик.