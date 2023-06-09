Прикордонники показали, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку (відео)
Українські прикордонники знищили групу окупантів та їх укриття на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.
"Аеророзвідка ДПСУ виявила ворожу піхоту та укриття противника на Бахмутському напрямку. Ударними дронами бійці знешкодили окупантів та мінно-вибухові загородження", - йдеться в повідомленні.
Ситуація на Бахмутському напрямку
ЗСУ перейшли від оборонних до наступальних дій на Бахмутському напрямку і просунулися від 200 м до майже 2 км на флангах міста. Сили оборони України з 4 червня досягли тактичних успіхів у ході обмежених локальних контратак у західній частині Донецької області поблизу адмінкордону із Запорізькою областю.
Своєю чергою російські військові стягують резерви на Бахмутський напрямок та намагаються утримати займані позиції.
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