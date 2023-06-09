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Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

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Донецкая область, Пятница 09 июня 2023 18:23
Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении (видео) Фото: пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники уничтожили группу оккупантов и их укрытие на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую пехоту и укрытие противника на Бахмутском направлении. Ударными дронами бойцы обезвредили оккупантов и минно-взрывные заграждения", - говорится в сообщении.

Ситуация на Бахмутском направлении

ВСУ перешли от оборонительных к наступательным действиям на Бахмутском направлении и продвинулись от 200 м до почти 2 км на флангах города. Силы обороны Украины с 4 июня добились тактических успехов в ходе ограниченных локальных контратак в западной части Донецкой области вблизи админграницы с Запорожской областью.

В свою очередь, российские военные взимают резервы на Бахмутское направление и пытаются удержать занимаемые позиции.

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