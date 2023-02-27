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Прикордонники показали, як знищують окупантів у Бахмуті (відео)

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Донецька область, Понеділок 27 лютого 2023 16:42
Прикордонники показали, як знищують окупантів у Бахмуті (відео) Фото: прикордонники показали, як знищують окупантів у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники опублікували відео, на якому можна побачити, як наші захисники знищують росіян та їхні позиції у Бахмуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

"На відео - командний пункт прикордонників у Бахмуті. Тут командир бачить картинку з безпілотників, які показують найбільш "гарячі" точки передової, і миттєво ухвалює необхідні рішення. Ситуація настільки напружена, що емоції не завжди вдається стримати", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що прикордонники у Бахмуті знищили штурмову групу окупантів. Захисники ліквідували 9 загарбників.

Також раніше ми писали, що 25 лютого за добу на Бахмутському напрямку було знищено 77 росіян, ще 159 зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

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