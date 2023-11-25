Прикордонники показали, як знищили склади і техніку окупантів на передовій: відео

Українські прикордонники показали, як знищили склади і техніку окупантів. Це сталося на Сватівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.

На опублікованому відео показана роботу аеророзвідників 10-го окремого загону оперативного реагування Держприкордонслужби на Сватівському напрямку.

Пілоти ударних безпілотників знищили 5 одиниць ворожої техніки. Пошкоджено самохідну артилерійську установку, броньовану розвідувально-дозорну машину, бойову броньовану машину, три легкових авто та вантажівку "УРАЛ".

Крім того, у повітря злетіли два склади боєкомплекту.

"І звісно ж, нанесено вогневого ураження по укриттях окупантів", - додають прикордонники.

Ситуація на фронті

Наразі наступ українських військових зосередився на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та проводжують наступальну операцію у Запорізькій області. Крім того, наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області.

За останніми даними Генштабу, російські окупанти намагаються атакувати на сході нашої країни.

Зокрема, важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки і Бахмута. Армія РФ намагається повернути втрачені позиції.