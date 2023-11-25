Пограничники показали, как уничтожили склады и технику оккупантов на передовой: видео

Украинские пограничники показали, как уничтожили склады и технику оккупантов. Это произошло на Сватовском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

На опубликованном видео показана работа аэроразведчиков 10-го отдельного отряда оперативного реагирования Госпогранслужбы на Сватовском направлении.

Пилоты ударных беспилотников уничтожили 5 единиц вражеской техники. Повреждены самоходная артиллерийская установка, бронированная разведывательно-дозорная машина, боевая бронированная машина, три легковых авто и грузовик "УРАЛ".

Кроме того, в воздух взлетели два состава боекомплекта.

"И конечно же, нанесено огневое поражение по укрытиям оккупантов", - добавляют пограничники.

Ситуация на фронте

Наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области. Кроме того, наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области.

По последним данным Генштаба, российские оккупанты пытаются атаковать на востоке нашей страны.

В частности, тяжелые бои продолжаются у Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута. Армия РФ пытается вернуть утраченные позиции.