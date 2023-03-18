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Прикордонники показали, як знищили розрахунок гранатомета окупантів в Бахмуті (відео)

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Бахмут, Субота 18 березня 2023 13:47
Прикордонники показали, як знищили розрахунок гранатомета окупантів в Бахмуті (відео) Фото: прикордонники показали, як знищили розрахунок гранатомета окупантів в Бахмуті (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники у Бахмуті на Донбасі виявили і знищили розрахунок гранатомета окупантів. Відео роботи бійці показали в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Прикордонники-аеророзвідники виявили розрахунок гранатомета окупантів у Бахмуті. Координати передали артилеристам-нацгвардійцям, які миттєво знищили ворога", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що за одну ніч спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" знищили десять одиниць ворожих танків. Також підпалили один російський БТР.

Також ми писали, що українські бійці на сході виявили позиції ворожого складу з боєприпасами та з артилерії завдали по ньому ударів.

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