Прикордонники показали, як збивали "Шахеди" над Сумською областю (відео)

Нічна атака РФ

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 132 дрони. Пуски були з п'яти районів - Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ та Міллєрово.

Українська протиповітряна оборона знищила 58 безпілотників. Ще 72 дрони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два - повернулись у Росію.

ППО працювала в 11 областях України, а саме у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській.

Відомо, що сили ППО знищили до 10 дронів, які загрожували Києву. В Дарницькому районі столиці впали уламки. Також падіння уламків зафіксовано у Київській та Черкаській областях.

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