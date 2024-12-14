UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Прикордонники показали, як збивали "Шахеди" над Сумською областю (відео)

Фото: прикордонники показали, як збивали "Шахеди" вночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники в ніч на 14 грудня збивали ворожі дрони під час атаки РФ. Бійці показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

Зазначається, що мобільні вогневі групи ДПСУ вночі 14 грудня знищили три дрони у Сумській області.

"Прикордонники трьома влучними пострілами збили три "Шахеди" в небі над Сумською областю", - йдеться у повідомленні.

 

Нічна атака РФ

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 132 дрони. Пуски були з п'яти районів - Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ та Міллєрово.

Українська протиповітряна оборона знищила 58 безпілотників. Ще 72 дрони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два - повернулись у Росію.

ППО працювала в 11 областях України, а саме у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській.

Відомо, що сили ППО знищили до 10 дронів, які загрожували Києву. В Дарницькому районі столиці впали уламки. Також падіння уламків зафіксовано у Київській та Черкаській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОВійна в УкраїніПрикордонникиАтака дронів