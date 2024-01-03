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Прикордонники показали, як затримували двох ухилянтів на кордоні з Молдовою

Фото: прикордонники показали, як затримували двох ухилянтів на кордоні з Молдовою (facebook com border gov md)
Автор: Наталія Гурковська

Неподалік кордону з Молдовою прикордонники затримали двох ухилянтів. Вони хотіли виїхати з України, перетнувши протитранспортний рів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Побачивши військових, чоловіки в паніці намагались подолати протитранспортний рів", - розповіли прикордонники.

Як додали в ДПСУ, цю спробу зафіксував оператор безпілотника, скоординувавши подальші дії правоохоронців. 

"Тепер "нічних туристів" чекає ухвала суду", - додали у відомстві.

Виїзд чоловіків із України

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила мінімум до 14 лютого, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. При цьому виїзд військовозобов'язаним за кордон заборонено. Нещодавно стало відомо, що з України щодня виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку.

При цьому буквально перед Новим роком прикордонники почали посилено перевіряти українців, які хочуть виїхати. У ДПСУ пояснили такі заходи великою кількістю випадків підробки документів. Зокрема, вони вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації.

 

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