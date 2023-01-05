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Прикордонники показали, як їхні мінометні розрахунки нищать окупантів на сході (відео)

Фото: прикордонники у Донецькій області нищать ворога з мінометів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники показали, як нищать російських окупантів у Донецькій області за допомогою 120-мм мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Facebook.

Прикордонники пояснили, що бойова робота почалася з координатів, які отримали від аеророзвідки ДПСУ. Після цього мінометні розрахунки направляють на місця укриття та техніку окупантів.

"Не пощастило ворогові й цього разу: десяток росіян після "теплої" зустрічі зі 120-мм калібром назавжди залишилися в українській землі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу українські війська знищили 810 окупантів, а також збили літак, вертоліт та два безпілотники ворога.

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