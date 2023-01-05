Прикордонники показали, як їхні мінометні розрахунки нищать окупантів на сході (відео)

Прикордонники показали, як нищать російських окупантів у Донецькій області за допомогою 120-мм мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Facebook.

Прикордонники пояснили, що бойова робота почалася з координатів, які отримали від аеророзвідки ДПСУ. Після цього мінометні розрахунки направляють на місця укриття та техніку окупантів.

"Не пощастило ворогові й цього разу: десяток росіян після "теплої" зустрічі зі 120-мм калібром назавжди залишилися в українській землі", - йдеться у повідомленні.