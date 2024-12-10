Прикордонники показали, як тестують всюдихід Nomad (відео)
Прикордонники випробовують на важкодоступних ділянках універсальний всюдихід Mad Nomad ("Шалений кочівник") українського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.
Як повідомили у ДПСУ, українські всюдиходи перевірили на важкодоступних ділянках: болота, яри, пагорби, піщані дороги, чагарники та навіть водойми.
Прикордонники зазначають, що ці машини ефективні там, де звичайна техніка безсила.
"Всюдихід стане у пригоді під час виконання бойових завдань та охорони кордону. Окрім того, ця машина може буксирувати техніку і бути ефективним засобом для пошуково-рятувальних дій", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на озброєнні української армії з'явився унікальний всюдихід-амфібія "Таха". Це унікальна розробка українських виробників.
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