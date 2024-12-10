Пограничники показали, как тестируют вездеход Nomad (видео)
Пограничники показали испытывают на труднодоступных участках универсальный вездеход Mad Nomad ("Безумный кочевник") украинского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.
Как сообщили в ГПСУ, украинские вездеходы проверили на труднодоступных участках: болота, овраги, холмы, песчаные дороги, кустарники и даже водоемы.
Пограничники отмечают, что эти машины эффективны там, где обычная техника бессильна.
"Вездеход пригодится при выполнении боевых задач и охраны границы. Кроме того, эта машина может буксировать технику и быть эффективным средством для поисково-спасательных действий", - добавили в ГПСУ.
Напомним, ранее мы сообщали, что на вооружении украинской армии появился уникальный вездеход-амфибия "Таха". Это уникальная разработка украинских производителей.
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