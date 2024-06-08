UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники показали, як РСЗВ Vampire "насипає" по позиціях РФ на фронті

Фото: РСЗВ Vampire (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники показали роботу чеської реактивної системи залпового вогню RM-70 "Vampire" на фронті. Зокрема, на Донецькому та Харківському напрямках.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"РСЗВ RM-70 "Vampire" бʼє окупантів на передовій", - йдеться у повідомленні.

Так, механік-водій з позивним "Крим" з теплом відгукується про свою реактивну систему залпового вогню RM-70 "Vampire".

"Прикордонник навіть дав їй ласкаве ім'я "Наташка". Зовсім не "ласкава" ця машина до ворога - смертельні снаряди РСЗВ не раз нищили загарбників на Донеччині та Харківщині", - додають прикордонники.

Що відомо про RM-70 "Vampire"

Система RM-70 була розроблена в Чехословаччині для заміни RM-51, виготовлялася у 1971-1989 роках. На озброєнні з 1972 року. У 2010 році знята з озброєння чеської армії.

Водночас Словаччина продовжує випускати оновлену версію з американською РСЗВ. Вона має перевагу над радянським аналогом БМ-21 "Град" у тому, що її легше перезаряджати.

У RM-70 "Vampire" встановлено гідравлічну систему, яка розгортає напрямні труби на 180°, а потім встановлюється з нульовим кутом підйому. Завдяки цьому усі 40 снарядів, розташовані на стелажі, одночасно подаються у напрямні труби.

Нагадаємо, раніше ЗСУ вже показували роботу RM-70 "Vampire".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУВійна в Україні