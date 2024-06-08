Пограничники показали, как РСЗО Vampire "насыпает" по позициям РФ на фронте

"РСЗО RM-70 "Vampire" бьет оккупантов на передовой", - говорится в сообщении.

Так, механик-водитель с позывным "Крым" с теплом отзывается о своей реактивной системе залпового огня RM-70 "Vampire".

"Пограничник даже дал ей ласковое имя "Наташка". Совсем не "ласковая" эта машина к врагу - смертельные снаряды РСЗО не раз уничтожали захватчиков на Донетчине и Харьковщине", - добавляют пограничники.

Что известно об RM-70 "Vampire"

Система RM-70 была разработана в Чехословакии для замены RM-51, производилась в 1971-1989 годах. На вооружении с 1972 года. В 2010 году снята с вооружения чешской армии.

В то же время, Словакия продолжает выпускать обновленную версию с американской РСЗО. Она имеет преимущество над советским аналогом БМ-21 "Град" в том, что ее легче перезаряжать.

У RM-70 "Vampire" установлена ​​гидравлическая система, которая разворачивает направляющие трубы на 180°, а затем устанавливается с нулевым углом подъема. Благодаря этому все 40 снарядов, расположенных на стеллаже, одновременно подаются в направляющие трубы.

Напомним, ранее ВСУ уже показывали работу RM-70 "Vampire".