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Прикордонники показали, як нищать техніку росіян на Вовчанському напрямку (відео)

Харківська область, Четвер 19 вересня 2024 16:59
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Прикордонники показали, як нищать техніку росіян на Вовчанському напрямку (відео) Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку на Вовчанському напрямку за допомогою FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомили у ДПСУ, за допомогою FPV-дронів прикордонники бригади "Гарт" знищили замасковану автівку росіян, навантажену боєприпасами, а також мінометну позицію разом з окупантами.

Окрім цього, були обстріляні місця укриття особового складу противника.
Втрати ворога уточнюються.

Бойову роботу прикордонників зафіксували на відео.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у живій силі складають близько 638 140 військових.

Протягом минулої доби, 18 вересня, росіяни втратили ще 1130 окупантів. Також Сили оборони вчора знищили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артсистеми, РСЗВ й іншу техніку ворога.

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