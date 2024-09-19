Пограничники показали, как уничтожают технику россиян на Волчанском направлении (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на Волчанском направлении с помощью FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщили в ГПСУ, с помощью FPV-дронов пограничники бригады "Гарт" уничтожили замаскированный автомобиль россиян, нагруженный боеприпасами, а также минометную позицию вместе с оккупантами. Кроме того, были обстреляны места укрытия личного состава противника.

Потери врага уточняются. Боевую работу пограничников запечатлели на видео.