Пограничники показали, как уничтожают технику россиян на Волчанском направлении (видео)
Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на Волчанском направлении с помощью FPV-дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как сообщили в ГПСУ, с помощью FPV-дронов пограничники бригады "Гарт" уничтожили замаскированный автомобиль россиян, нагруженный боеприпасами, а также минометную позицию вместе с оккупантами.
Кроме того, были обстреляны места укрытия личного состава противника.
Потери врага уточняются.
Боевую работу пограничников запечатлели на видео.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в живой силе составляют около 638 140 военных.
За прошедшие сутки, 18 сентября, россияне потеряли еще 1130 оккупантов. Также Силы обороны вчера уничтожили 14 танков, 13 боевых бронированных машин, 23 артсистемы, РСЗО и другую технику врага.
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