Прикордонники показали, як нищать росіян на Краматорському напрямку (відео)

На Краматорському напрямку бійці прикордонної бригади "Помста" успішно знищують сили російських окупантів. Вони розповіли про результати своєї роботи та продемонстрували їх у відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Завдяки роботі розвідувально-ударного безпілотного авіаційного комплексу (РУБпАК) "Фенікс", прикордонники ліквідували значну кількість ворожої техніки та позицій за минулий тиждень.

Зокрема, було знищено:

10 мінометів;

гармату;

5 одиниць військового транспорту;

2 склади боєприпасів;

пункт управління БпЛА;

позиції окупантів разом з ворожою піхотою.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генерального штабу України, за минулу добу відбулося 228 боїв. При цьому, окупанти найбільше атакували українських захисників на Времівському напрямку.

Однак українські військові продовжують чинити опір ворожім силам, захищаючи Батьківщину. Російські окупанти понесли велику кількість втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Але саме минулий місяць, листопад 2024 року, був названий рекордним за кількістю російських втрат.

Раніше британська розвідка розповіла про те, чому у листопаді російська окупаційна армія втратила таку велику кількість своїх військових, а також й бойової техніки.

Також додамо, що за минулу добу ворожі війська втратили на фронті 1070 своїх солдатів, а також 29 бойових броньованих машин і 16 безпілотних літальних апаратів.