Пограничники показали, как уничтожают россиян на Краматорском направлении (видео)

На Краматорском направлении бойцы пограничной бригады "Месть" успешно уничтожают силы российских оккупантов. Они рассказали о результатах своей работы и продемонстрировали их в видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Благодаря работе разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса (РУБпАК) "Феникс", пограничники ликвидировали значительное количество вражеской техники и позиций за прошедшую неделю.

В частности, было уничтожено:

10 минометов;

пушку;

5 единиц военного транспорта;

2 склада боеприпасов;

пункт управления БпЛА;

позиции оккупантов вместе с вражеской пехотой.

Потери России в войне против Украины

По данным Генерального штаба Украины, за минувшие сутки произошло 228 боев. При этом, оккупанты больше всего атаковали украинских защитников на Времовском направлении.

Однако украинские военные продолжают сопротивляться вражеским силам, защищая Родину. Российские оккупанты понесли большое количество потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Но именно прошлый месяц, ноябрь 2024 года, был назван рекордным по количеству российских потерь.

Ранее британская разведка рассказала о том, почему в ноябре российская оккупационная армия потеряла такое большое количество своих военных, а также и боевой техники.

Также добавим, что за минувшие сутки вражеские войска потеряли на фронте 1070 своих солдат, а также 29 боевых бронированных машин и 16 беспилотных летательных аппаратов.