Прикордонники показали, як нищать росіян на роверах та мотоциклах під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати особовий склад російської армії на Бахмутському напрямку. Зокрема, їм вдалося підірвати окупанта на ммотоциклі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Ще два покинутих мотоцикли знищили оператори ударних БПЛА", - зазначили у ДПСУ.

Цього разу, за даними прикордонників, окупант наїхав на заздалегідь встановлену дистанційну міну.

"Підрив окупанта на мотоциклі та два знищених ровери - робота прикордонників бригади "Помста" на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Російські війська останнім часом дуже активно почали використовувати мотоцикли на фронті. За їхнім задумом, мототранспорт має допомагати їм маневрувати від атак українських дронів.

Але насправді все розвивається у протилежному напрямку. Українські військові досить ефективно "мінусують" ворога на такому транспорті.

Наприклад, днями повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили шість мотоциклів росіян.

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