ua en ru
Нд, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники показали, як нищать росіян на роверах та мотоциклах під Бахмутом (відео)

Бахмут, Неділя 12 травня 2024 10:13
UA EN RU
Прикордонники показали, як нищать росіян на роверах та мотоциклах під Бахмутом (відео) Фото: на Бахмутському напрямку ДПСУ ефектно знищує росіян на мотоциклах (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники продовжують знищувати особовий склад російської армії на Бахмутському напрямку. Зокрема, їм вдалося підірвати окупанта на ммотоциклі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Підрив окупанта на мотоциклі та два знищених ровери - робота прикордонників бригади "Помста" на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Цього разу, за даними прикордонників, окупант наїхав на заздалегідь встановлену дистанційну міну.

"Ще два покинутих мотоцикли знищили оператори ударних БПЛА", - зазначили у ДПСУ.

Ситуація на фронті

Російські війська останнім часом дуже активно почали використовувати мотоцикли на фронті. За їхнім задумом, мототранспорт має допомагати їм маневрувати від атак українських дронів.

Але насправді все розвивається у протилежному напрямку. Українські військові досить ефективно "мінусують" ворога на такому транспорті.

Наприклад, днями повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили шість мотоциклів росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут ДПСУ Війна в Україні
NEWS
Мобілізація в Україні: хто має право на "бронь"
Мобілізація в Україні: хто має право на "бронь"
DAILY
"Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна "Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти