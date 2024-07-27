Прикордонники показали, як нищать окупантів на Вовчанському напрямку (відео)

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, скільки ворожої автотехніки загалом було знищено українськими військовими за час повномасштабного вторгнення.

Ми також писали про те, що за останній тиждень Сухопутні війська ЗСУ знищили майже 8 тисяч ворожих дронів.

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