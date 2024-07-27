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Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Волчанском направлении (видео)

Фото: пограничники показали, как уничтожают оккупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники ежедневно покидают украинские территории. В частности, недавно военные разбили вражескую пехоту на Волчанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

По данным ГПСУ, точными минометными выстрелами пограничников бригады "Гарт" был нанесен урон вражеской пехоте в укрытиях и на марше.

На видео видно, как украинские военные нанесли точный удар по оккупантам.

 

Напомним, сегодня мы сообщали, сколько вражеской автотехники в целом было уничтожено украинскими военными за время полномасштабного вторжения.

Мы также писали о том, что за последнюю неделю Сухопутные войска ВСУ уничтожили почти 8 тысяч вражеских дронов.

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