Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Волчанском направлении (видео)

Напомним, сегодня мы сообщали, сколько вражеской автотехники в целом было уничтожено украинскими военными за время полномасштабного вторжения.

Мы также писали о том, что за последнюю неделю Сухопутные войска ВСУ уничтожили почти 8 тысяч вражеских дронов.

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