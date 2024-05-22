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Прикордонники показали, як готувались до наступу росіян на Харківському напрямку

Фото: ДПСУ показала, як готувалася до наступу РФ на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники готувалися до наступу РФ у Харківському напрямку. Зокрема, вони активно завдавали ударів по цілям у районі Вовчанська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"10 травня російська армія почала наступ на Харківщину в районі Вовчанська. Українські прикордонники у своїй смузі оборони очікували на удар ворога", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, бійці активно завдавали превентивні удари по цілях на Вовчанському напрямку.

"Прикордонники загонів "Гарт" та "Сталевий кордон" працювали, зокрема, зі 120-мм мінометів та ударного безпілотника Vampire (знаного також як "Баба-Яга")", - додали у ДПСУ.

Ситуація на фронті

Росіяни продовжують наступати на Харківському напрямку. Водночас, як розповів президент Володимир Зеленський, Сили оборони України знищують окупантів у Харківській області і результати там відчутні. 

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ стримують просування російській окупантів у Харківській області, де, імовірно, противник кидає у штурми "африканських найманців".

Між тим фіксується просування загарбників в районі Кремінної та Часового Яру.

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