В Харківській області РФ могла задіяти "африканський контингент" у штурмах: карти ISW

Сили оборони України стримують просування російській окупантів у Харківській області, де, імовірно, противник кидає у штурми "африканських найманців". Між тим фіксується просування загарбників в районі Кремінної та Часового Яру.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Війська РФ не зробили жодного підтвердженого просування на північ від міста Харкова біля Липців на тлі триваючих боїв 21 травня.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нібито просунулися на відстань від 300 до 450 метрів у напрямку Липців, але в ISW не помітили візуального підтвердження цього твердження.

У Генштабі ЗСУ увечері 21 травня повідомили, що окупанти значно активізували бойові дії на Харківському напрямку після того, як 20 травня кількість російських атак зменшилася.

Російські загарбники нещодавно підтвердили просування на південний захід від Вовчанська. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, показують, що війська РФ просунулися далі в Старицю (на південний захід від Вовчанська).

Деякі російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на 100-350 метрів у Вовчанську та трохи перетнули річку Вовча в південно-західному Вовчанську в напрямку поліцейської дільниці та нафтоекстракційного заводу, але один блогер запевняв, що вони лише досягли, а не перетнули зруйнований міст на Вулиця Гагаріна.

В ISW продовжують оцінювати, що окупанти зберігають обмежені позиції на лівому березі річки Вовча і не спостерігають візуального підтвердження російської бронетехніки чи значної кількості піхоти, що діє на південному березі.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ атакують Прилипку (на південний захід від Вовчанська на південному березі річки Сіверський Донець), але в ISW не знайшли підтвердження.

У Міноборони РФ розповідали, що російські війська нібито відбили українські контратаки у Вовчанську та поблизу Стариці.

Український військовослужбовець, який діє на півночі Харківської області, повідомив, що війська РФ розмістили на напрямку "африканських найманців", і що окупанти проводять "м'ясні атаки" з "найманцями" перед наступом регулярних військ РФ.

У звіті ISW зазначається, що хоча різні повідомлення щодо "африканського контингенту" росармії на цьому напрямку загалом неясні, цілком можливо, що "деяка комбінація громадян з африканських країн, елементів Африканського корпусу та колишніх елементів групи "Вагнера" зараз воює з російськими військами на півночі Харківської області".

Операція №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно підтвердили просування вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 травня, показують, що окупанти просунулися на південний схід від Макіївки (на північний захід від Кремінної).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ начебто просунулися на 1 км біля Макіївки. Російське джерело стверджувало, що путінські війська убезпечили позиції на відстані 1,18 км вздовж лісистої місцевості на схід від Стельмахівки (на північний захід від Сватового).

Російські загарбники продовжували наступальні дії в районі Синьківки, біля Іванівки, Берестового, Стельмахівки, біля Діброви і Тернів, коло Григорівки та Білогорівки.

Російські "воєнкори" продовжували критикувати Міноборони РФ за заяву від 20 травня про захоплення Білогорівки (на південь від Кремінної).

Кілька російських блогерів стверджували, що війська РФ не захоплювали цей населений пункт. Відомий нагороджений Кремлем "воєнкор" поскаржився, що російське військове командування переслідує "політичні" цілі, які не впливають на поле бою.

Інший російський блогер, який раніше був інструктором в "Шторм-Z", заявив, що Міноборони Росії бреше, і процитував заяву нещодавно призначеного міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова про те, що "можна помилятися, але не можна брехати".

Російські джерела стверджують, що українські війська 20 травня обстріляли і пошкодили склад пального в окупованому Довжанську Луганської області з ракет ATACMS і безпілотників.

Операція №3 - Донецька область

Російські джерела стверджували, що війська РФ незначно просунулися на південь від Сіверська (на північний схід від Бахмута), але в ISW не спостерігали візуальних доказів, які б підтверджували ці заяви.

Російські "воєнкори" розповідали, що невідомі підрозділи ВДВ Росії продовжували атакувати на Сіверському напрямку та нібито просувалися на північ від Веселого (на південь від Сіверська), але зауважили, що використання українських безпілотників ускладнює просування росіян у цьому районі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували на південь від Сіверська в районі Роздолівки та на південний схід від Сіверська в районі Виїмки.

Російський блогер, який раніше служив інструктором в "Шторм-Z", стверджував, що війська РФ вперто зосереджуються на наступі на лінії Білогорівка - Спірне, незважаючи на те, що такі зусилля не принесли жодних результатів і призвели до значних втра у живій силі та техниці.

Війська РФ нещодавно просунулися в південну та центральну Кліщіївку (на південний схід від Часового Яру) і продовжили наступальні операції на Часів Яру.

Російські "воєнкори" поширили відео від 21 травня, на якому нібито показано, як російський танк проїжджає через Кліщіївку, щоб доставити штурмові групи на південну околицю населеного пункту, а потім повернутися на свої невизначені позиції на північ від селища.

Російські джерела стверджували, що нібито підтверджує те, що війська РФ повністю окупували Кліщіївку та витіснили українські сили з населеного пункту, але активно не займають селище, оскільки ЗСУ контролюють головну висоту в цьому районі.

Проте в ISW не спостерігали візуальних доказів того, що російські загарбники захопили північну та західну Кліщіївку.

Деякі російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися лише на 600 метрів по центральній дорозі в Кліщіївці, і що бої за селище ще тривали станом на 21 травня.

Російські джерела також стверджували, що війська РФ розширили свої позиції в районі заповідника Ступки-Голубовські 2 (на південний схід від Часового Яру).

Повідомляється, що окупанти продовжували атакувати Часів Яр і мікрорайон Канал, на південний схід від міста поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Речник угруповання військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин заявив, що Часів Яр контролюють українські сили, а військ РФ у населеному пункті немає.

Російські джерела стверджували, що війська РФ нібито захопили Нетайлове (на захід від Авдіївки) і продовжили наступальні дії поблизу Авдіївки 21 травня.

Російські джерела стверджували, що українські сили нібито були змушені відступити з цього населеного пункту.

Російські блогери також стверджували, що війська РФ просунулися в Нетайлове на 450 метрів і очищають західну частину поселення після захоплення будинків, що залишилися в цьому районі.

В ISW зазначили, що нещодавно спостерігали геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, які показали, що окупанти просунулися в західному Нетайлові..

У Генштабі ЗСУ 20 травня повідомляли про інтенсивність наступальних дій росіян біля Нетайлового.

Бої тривали в районах Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Євгенівка, Очеретине, Соловйове, Новоселівка Перша, біля Уманського, Сіверного, Нетайлового, Яснобродівки, біля Невельського та Сіверного.

Російські окупанти нещодавно трохи просунулися на південний захід від міста Донецьк.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 травня, показують, що війська РФ просунулися на південний захід від Новомихайлівки та східної Парасковіївки (обидва на південний захід від Донецька).

Російські джерела також стверджували, що путінські війська просунулися на 400 метрів у південно-західній Красногорівці (на захід від міста Донецьк).

Повідомляється, що окупанти атакували на захід від Донецька поблизу Георгіївки та Красногорівки, а також на південний захід від Донецька поблизу Побєди та Парасковіївки.

21 травня тривали позиційні бої поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

21 травня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано.

Представник Південного оперативного командування та ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що окупанти не захоплювали Роботине.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися до 3,5 км завширшки та до 1 км в глибину на південний схід від Роботиного, хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів цієї заяви.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

21 травня на східному (лівому) березі Херсонської області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не зафіксовано.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили російські атаки поблизу Кринок.

Відомий пов'язаний із Кремлем російський "воєнкор" спростував нещодавні заяви РФ про те, що путінські війська нібито захопили Кринки, і стверджував, що ЗСУ утримують позиції в населеному пункті.

Блогер стверджував, що як російські, так і українські сили умовно контролюють острови в дельті річки Дніпро.

Російський "воєнкор" заявив, що на островах у дельті річки Дніпро в складних умовах діють невідомі підрозділи російського ВДВ.

В ISW зазначили, що нещодавно аналітики Інституту зафіксували повідомлення про те, що частини російської 76-ї дивізії ВДВ передислокувалися із західної частини Запорізької області до Кринок.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у вечірньому зведенні Генерального штабу 21 травня повідомлялося, що протягом доби на фронті відбулося 94 бойові зіткнення.

Також у військовому командуванні розповіли, що на Харківському напрямку воїни ЗСУ, зокрема, проводять контратаки та вживають заходів для посилення стійкості оборони. Найгарячішим лишається Покровський напрямок, де від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до 37.