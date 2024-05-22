Пограничники показали, как готовились к наступлению россиян на Харьковском направлении

Украинские пограничники готовились к наступлению РФ на Харьковском направлении. В частности, они активно наносили удары по целям в районе Волчанска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"10 мая российская армия начала наступление на Харьковщину в районе Волчанска. Украинские пограничники в своей полосе обороны ожидали удар врага", - говорится в сообщении.

В частности, бойцы активно наносили превентивные удары по целям на Волчанском направлении.

"Пограничники отрядов "Гарт" и "Стальная граница" работали, в частности, со 120-мм минометов и ударного беспилотника Vampire (известного также как "Баба-Яга")", - добавили в ГПСУ.

Ситуация на фронте

Россияне продолжают наступать на Харьковском направлении. В то же время, как рассказал президент Владимир Зеленский, Силы обороны Украины уничтожают оккупантов в Харьковской области и результаты там ощутимы.

По данным Института изучения войны, ВСУ сдерживают продвижение российских оккупантов в Харьковской области, где, вероятно, противник бросает в штурмы "африканских наемников".

Между тем фиксируется продвижение захватчиков в районе Кременной и Часового Яра.