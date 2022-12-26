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Прикордонники показали, як боронять правий берег Херсонської області (відео)

Фото: прикордонники показали, як боронять правий берег Херсонської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники показали, як обороняють звільнені території Херсонської області. Вони зайняли позиції вздовж правого берега Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Після звільнення правобережжя Херсонської області, військовослужбовці ДПСУ облаштували оборонні позиції вздовж Дніпра", - розповіли військові.

За їх словами, річка на цій частині фронту стала природним бар’єром, який розділяє українські сили та окупантів.

"І хоч на певних ділянках ширина русла досягає кількох кілометрів, для великокаліберної артилерії така відстань - не перешкода", - констатують військові.

Окрім цього, як зазначають в ДПСУ, по позиціях прикордонників російські військові б’ють ракетним озброєнням, зокрема, комплексами С-300.

Як повідомлялось, українські військові вдарили по штабу росіян, який знаходиться у Херсонській області. Внаслідок атаки до 70 ворожих солдатів отримали поранення.

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Херсонська область