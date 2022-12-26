Пограничники показали, как защищают правый берег Херсонской области (видео)

Пограничники показали, как обороняют освобожденные территории Херсонской области. Они заняли позиции вдоль правого берега Днепра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"После освобождения правобережья Херсонской области военнослужащие ГПСУ обустроили оборонительные позиции вдоль Днепра", - рассказали военные.
По их словам, река на этой части фронта стала естественным барьером, разделяющим украинские силы и оккупантов.
"И хотя на определенных участках ширина русла достигает нескольких километров, для крупнокалиберной артиллерии такое расстояние - не помеха", - констатируют военные.
Кроме этого, как отмечают в ГПСУ, по позициям пограничников российские военные бьют ракетным вооружением, в частности, комплексами С-300.
Как сообщалось, украинские военные ударили по штабу россиян, который находится в Херсонской области. В результате атаки к 70 вражеским солдатам получили ранения.
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