ua en ru
Вт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники вблизи Авдеевки обезвредили вражеский беспилотник

Новина українською →
Авдеевка, Вторник 08 августа 2023 15:16
Пограничники вблизи Авдеевки обезвредили вражеский беспилотник Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники обезвредили вражеский разведывательный дрон в районе Авдеевки (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Антидронные расчеты пограничных подразделений прикрывают позиции от беспилотных летательных аппаратов российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера над опорным пунктом в районе Авдеевки антидроновий расчет пограничников обезвредил разведывательный беспилотник противника.

Беспилотник уничтожили одним "выстрелом"

Вражеские силы пытались с помощью дрона разведать положение украинских сил и средств на этом направлении.

"Полет квадрокоптера врага над сектором прикрытия охранники границ прекратили "выстрелом" из антидронового ружья", - добавляет ГПСУ.

Оператор специального технического средства нарушил канал управления БПЛА и неуправляемый беспилотник упал в недоступную местность.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня 2023 года. Им, в частности, удалось достичь успеха на юго-востоке, где они деоккупировали ряд населенных пунктов.

В то же время, часть сил находится в обороне, поскольку российская армия также пытается наступать и сосредоточила большую группировку на Лимано-Купянском направлении.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, украинские военные на прошлой неделе смогли сдержать все попытки наступления россиян и не дали им продвинуться.

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Авдеевка Донецкая область Война в Украине пограничная служба
NEWS
Двойные удары. Эксперт объяснил тактику россиян по вчерашнему обстрелу Покровска
Двойные удары. Эксперт объяснил тактику россиян по вчерашнему обстрелу Покровска
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины