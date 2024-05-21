Пограничники на подступах к Волчанску дотла сожгли российскую БМП (видео)

Архивное фото: пограничники на подступах к Волчанску дотла сожгли российскую БМП (facebook com usofcom)

Силы обороны Украины на подступах к Волчанску в Харьковской области с помощью дронов-камикадзе уничтожили вражескую БМП. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"На подступах к Волчанску пограничники уничтожили БМП оккупантов", - говорится в заявлении службы. Отмечается, что это результат работы бойцов бригады "Стальной кордон". В ГПСУ объяснили, что тремя FPV-дронами бойцы нанесли огневое поражение боевой машине пехоты захватчиков. Вражеская БМП выгорела дотла.