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Пограничники на подступах к Волчанску дотла сожгли российскую БМП (видео)

Волчанск, Вторник 21 мая 2024 22:36
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Пограничники на подступах к Волчанску дотла сожгли российскую БМП (видео) Архивное фото: пограничники на подступах к Волчанску дотла сожгли российскую БМП (facebook com usofcom)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на подступах к Волчанску в Харьковской области с помощью дронов-камикадзе уничтожили вражескую БМП. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"На подступах к Волчанску пограничники уничтожили БМП оккупантов", - говорится в заявлении службы.

Отмечается, что это результат работы бойцов бригады "Стальной кордон".

В ГПСУ объяснили, что тремя FPV-дронами бойцы нанесли огневое поражение боевой машине пехоты захватчиков. Вражеская БМП выгорела дотла.

Ситуация в районе Волчанска

Российская армия атакует город Волчанск в Харьковской области, но украинским войскам удается сдержать натиск.

При этом представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск.

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