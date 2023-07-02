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Прикордонники підрахували, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають з України

Фото: прикордонники підрахували, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають з України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

З початку літнього сезону кілкість чоловіків, які перетинають український кордон зросла до 100 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними прикордонників 45% чоловіків у віці 18-60 років, які перетинають державний кордон під час повномасштабної війни, є водіями, які працюють на підприємствах.

Ще 16% чоловіків являються багатодітними батьками, також 16% - мають інвалідність.

Дані свідчать, що 7% є непридатними до військової служби, а 6% - перевізниками гуманітарного вантажу.

Фото: статистика виїзду чоловіків (facebook.com/DPSUkraine)

Окрім цього 10% "виїзних" чоловіків належать до наступних категорій:

  • супроводжують осіб з інвалідністю;
  • мають службове відрядження;
  • заброньовані за органами влади;
  • самостійно виховують дитину до 18 років.

"Багато жінок та дітей їдуть відпочивати, навчатися чи брати участь у спортивних заходах", - розповіли у Державній прикордонній службі.

Нагадаємо, в Україні готують законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду.

Також юрист пояснив РБК-Україна, як працює легальний спосіб виїзду чоловіків за кордон.

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