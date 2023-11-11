Прикордонники підняли український прапор в Тополях Харківської області

Як розповіли в прикордонній службі, бійці підрозділу "Сталевий кордон" сходили в населений пункт Тополі, розташований під кордоном з Росією у так званій "сірій зоні". Там військовослужбовці підняли український прапор та записали відео.

"Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі", - наголосили в ДПСУ.

На мапі сервісу Deepstate можна побачити, що населений пункт Тополі, в якому прикордонники підняли український прапор, розташований приблизно за 2 кілометри від лінії зіткнення та приблизно за 5 кілометрів від російського кордону.

Ситуація в Харківській області

Майже вся захоплена з 24 лютого росіянами територія Харківської області була звільнена з-під окупації в результаті тогорічного осіннього контрнаступу ЗСУ. Але під контролем росіян все ще залишається невелика частина території області.

Крім того, росіяни намагаються знову захопити місто Куп'янськ - важливий залізничний вузол. Окупанти ведуть постійні штурми в напрямку міста, нещодавно начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов прогнозував, що атаки ворога можуть посилитися.