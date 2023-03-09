Прикордонники під час ворожого штурму знешкодили понад 20 окупантів у Бахмуті

Українські бійці продовжують відбивати ворожі штурми у Бахмуті та знешкодили 24 загарбники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Противнику нанесено вогневе ураження з мінометів та стрілецької зброї. У позиційних боях прикордонники знищили 8 окупантів, ще 16 поранили", - додали в ДПСУ.

Зазначається, що під час бою окупанти двічі вводили в бій резерви. Попри нарощення зусиль прорвати оборону ворогам не вдалось.

"Ворожі сили штурмували позиції одного з прикордонних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що заяви НАТО про нібито "можливе падіння оборони Бахмута" вказують на те, що в Альянсі не до кінця розуміють ситуацію. Їм важко збагнути логіку цієї війни.

Актуальність оборони Бахмута тільки зростає. Окупанти кидають у бій найбільш боєздатні підрозділи, зокрема найманців приватної компанії "Вагнера".

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