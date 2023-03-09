ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники во время вражеского штурма обезвредили более 20 окупантов в Бахмуте

Новина українською →
Бахмут, Четверг 09 марта 2023 18:00
Пограничники во время вражеского штурма обезвредили более 20 окупантов в Бахмуте Фото: Пограничники во время вражеского штурма обезвредили более 20 окупантов в Бахмуте (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские бойцы продолжают отбивать вражеские штурмы в Бахмуте и обезвредили 24 захватчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Вражеские силы штурмовали позиции одного из пограничных подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боя оккупанты дважды вводили в бой резервы. Несмотря на наращивание усилий, прорвать оборону врагам не удалось.

"Противнику нанесено огневое поражение из минометов и стрелкового оружия. В позиционных боях пограничники уничтожили 8 оккупантов, еще 16 ранили", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что заявления НАТО о якобы "возможном падении обороны Бахмута" указывают на то, что в Альянсе не до конца понимают ситуацию. Им трудно понять логику этой войны.

Актуальность обороны Бахмута только растет. Оккупанты бросают в бой наиболее боеспособные подразделения, в том числе наемников частной компании "Вагнера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Бахмут Донбасс Донецкая область прикордонники Война в Украине
NEWS
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
DAILY
Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях