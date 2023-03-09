Фото: Пограничники во время вражеского штурма обезвредили более 20 окупантов в Бахмуте (facebook comMinistryofDefence UA)

Украинские бойцы продолжают отбивать вражеские штурмы в Бахмуте и обезвредили 24 захватчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Вражеские силы штурмовали позиции одного из пограничных подразделений", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время боя оккупанты дважды вводили в бой резервы. Несмотря на наращивание усилий, прорвать оборону врагам не удалось. "Противнику нанесено огневое поражение из минометов и стрелкового оружия. В позиционных боях пограничники уничтожили 8 оккупантов, еще 16 ранили", - добавили в ГПСУ.