Пограничники под Бахмутом уничтожили группу оккупантов вместе с их укрытием (видео)

Бойцы пограничной службы под Бахмутом уничтожили группу оккупантов вместе с их укрытием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Аэроразведка ГПСУ обнаружила перемещение группы вражеской пехоты вблизи Бахмута. Убежищем стрелков российско-оккупационных войск служило полуразрушенное сооружение, но недолго...", - сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, после обнаружения российского укрытия, информация была передана пограничникам-минометчикам, которые прямо в него направили несколько десятков осколочно-фугасных мин.

"Щедрый огонь уничтожил вражеское укрытие вместе с 2 оккупантами, еще 3 ранены", - сообщили в Госпогранслужбе.

Бои под Бахмутом

Россияне уже более десяти месяцев пытаются оккупировать Бахмут, однако благодаря стойкости украинских бойцов все возможности оккупантов идут насмарку.

На этой неделе основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы "начали выход" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" передают регулярной российской армии контроль над Бахмутом, а сами якобы пойдут в тыловые районы "на восстановление".

Впрочем, как рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Пригожин может прибегнуть лишь к демонстративному выводу определенного количества своих наемников, но о полном выходе вряд ли идет речь, поскольку армии РФ не кем проводить "замену".

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