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Пограничники под Бахмутом уничтожили группу оккупантов вместе с их укрытием (видео)

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Бахмут, Суббота 27 мая 2023 20:23
Пограничники под Бахмутом уничтожили группу оккупантов вместе с их укрытием (видео) Фото: пограничники показали, как уничтожили окупантов (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы пограничной службы под Бахмутом уничтожили группу оккупантов вместе с их укрытием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Аэроразведка ГПСУ обнаружила перемещение группы вражеской пехоты вблизи Бахмута. Убежищем стрелков российско-оккупационных войск служило полуразрушенное сооружение, но недолго...", - сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, после обнаружения российского укрытия, информация была передана пограничникам-минометчикам, которые прямо в него направили несколько десятков осколочно-фугасных мин.

"Щедрый огонь уничтожил вражеское укрытие вместе с 2 оккупантами, еще 3 ранены", - сообщили в Госпогранслужбе.

Бои под Бахмутом

Россияне уже более десяти месяцев пытаются оккупировать Бахмут, однако благодаря стойкости украинских бойцов все возможности оккупантов идут насмарку.

Пограничники под Бахмутом уничтожили группу оккупантов вместе с их укрытием (видео)

На этой неделе основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы "начали выход" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" передают регулярной российской армии контроль над Бахмутом, а сами якобы пойдут в тыловые районы "на восстановление".

Впрочем, как рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Пригожин может прибегнуть лишь к демонстративному выводу определенного количества своих наемников, но о полном выходе вряд ли идет речь, поскольку армии РФ не кем проводить "замену".

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