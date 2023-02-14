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Прикордонники під Бахмутом знищили чотирьох окупантів у ближньому бою (відео)

Фото: Прикордонники під Бахмутом знищили чотирьох окупантів у ближньому бою (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники відбили штурм ворожої групи під Бахмутом та знищили частину окупантів у ближньому бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Ближній бій. На підступах до Бахмута прикордонники відбили чергову атаку штурмовиків, що намагалися зайняти наш опорний пункт", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що ворог відійшов з втратами: 4 окупантів вбиті, 5 - поранені.

"Відбивши атаку, хлопці назвали свою роботу найкращою у світі", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що доступ до Бахмута не закритий, проте військова адміністрація ввела більш безпечний режим. Потрапити до міста можна, отримавши відповідний дозвіл.

У Бахмуті Донецької області наразі залишаються менше ніж п'ять тисяч мешканців.

Бійці Нацгвардії з переносного зенітно-ракетного комплексу збили російський штурмовик Су-24. Ворожий літак був знищений у битві за Бахмут.

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