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Прикордонники під Бахмутом збили російський Су-34

Фото: прикордонники під Бахмутом збили російський Су-34 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські прикордонники сьогодні, 3 грудня, у районі Бахмута Донецької області збили російський літак Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПСУ.

Повідомляється, що розрахунок ПЗРК пострілом приземлив ворожу "пташку", коли та з'явилася поблизу позицій бійців ДПСУ. Доля пілотів поки що не відома.

За неофіційними даними, вартість знищеного винищувача оцінюється в 50 млн доларів.

Раніше ми писали, що українські військові продовжують нищити російських загарбників. Сили оборони 28 листопада збили два ворожі літаки.

Також ми писали, що українським захисникам вдалося знешкодити ворожий квадрокоптер у Донецькій області. Для цього використовували антидронову рушницю.

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