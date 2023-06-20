Прикордонники отримали від "Сталевого фронту" оптику та авто на 5 млн гривень

П’ять мобільних груп реагування та моніторингу Державної прикордонної служби України отримали 5 пікапів, 15 тепловізорів та 5 сучасних приборів нічного бачення для оперативного виявлення та знищення ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Техніку загальною вартістю 5 мільйонів гривень передала компанія "Метінвест", в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

З приборами нічного бачення водії навіть у нічний час зможуть переміщатися на пікапах, не включаючи освітлення авто. А тепловізори з розпізнаванням до 2-х км дозволяють виявити ворога для завчасного реагування.

"Ми вчергове передаємо партію автомобілів, мобільні прибор нічного бачення і тепловізори з великою роздільною здатністю. Це німецькі прибори, які було дуже важко знайти, тож ми раді, що ми їх доставили і сьогодні можемо порадувати хлопців, і їм це передати", - коментує керівник проектного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Як відомо, у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" компанія спрямувала на підтримку української армії вже понад 2 млрд грн. Загалом на воєнну та гуманітарну допомогу Рінат Ахметов спрямував понад 5 млрд грн.