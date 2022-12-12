Прикордонники отримали допомогу на 10 млн гривень в рамках ініціативи Ахметова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Компанія передала 40 дронів (зокрема, моделі Mavic 3 і Mavic 2), десять тепловізорів і три автомобілі. Окрім важливого тактичного обладнання й техніки, прикордонникам доставили 120 тонн металоконструкцій.

"Метінвест допомагає армії з перших днів вторгнення РФ. Серед тих, хто потребує особливої підтримки - прикордонники України, які боронять рубежі. Саме вони першими дали відсіч окупантам ще у 2014 році. Тому коли ми дізналися про першочергові потреби прикордонників, одразу прийшли на допомогу. Зокрема, передали свою металопродукцію, яка використовуватиметься для облаштування пунктів спостереження й укриттів. Також серед важливого вантажу – автівки, дрони та тепловізори для відстеження ворога. У межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова ми будемо допомагати захисникам до того моменту, доки не виженемо загарбників з нашої землі", - розповів керівник проектного Офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства бізнесмена Ріната Ахметова вже передали ЗСУ понад 150 тис. бронежилетів.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 3,5 млрд грн.