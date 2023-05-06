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Прикордонники не дали росіянам змоги зайняти нові позиції в Донецькій області

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Донецька область, Субота 06 травня 2023 16:06
Прикордонники не дали росіянам змоги зайняти нові позиції в Донецькій області Фото: прикордонники змусили росіян відступити (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники змусили росіян відступити на одному з напрямків в Донецькій області не давши змоги противнику зайняти нові позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Аеророзвідка та міномет - пекельний тандем для окупантів", - заяввли в ДПСУ.

За їх словами, прикордонники виявили рух загарбників в Донецькій області за допомогою БПЛА та передали координати ворога мінометному розрахунку ДПСУ.

Прикордонники не дали росіянам змоги зайняти нові позиції в Донецькій області

В наслідок чого, окупанти, що під прикриттям лісопосадки намагалися зайняти нові позиції були змушені відступити з втратами.

Нагадаємо, вчора аеророзвідка ДПСУ показала, як працює в тилу окупантів.

Раніше ми також писали про те, як аеророзвідка ДПСУ відстежила "вагнерівців", які ховалися у гаражах в Бахмуті, внаслідок чого було знищено 15 найманців.

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