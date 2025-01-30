UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

В яких областях України найбільше російських ДРГ: відповідь ДПСУ

Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (facebook.com)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники фіксують випадки заходження ворожих диверсійно-розвідувальних груп вздовж лінії кордону з Росією. Найбільше їх у Харківській та Сумській областях.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, захисники України перешкоджають діям російських диверсантів. Однак якщо порівняти 2023 рік і початок 2024-го, наразі фіксується зменшення ворожої диверсійно-розвідувальної діяльності на прикордонні.

"Водночас ворог не відмовився від неї зовсім. Найбільше таких випадків продовжуємо фіксувати у Харківській і Сумській областях", - сказав Демченко.

Речник зауважив, що російські ДРГ намагаються викрити місця розташування українських військових, а також мінують місцевість. Для ліквідації і виявлення ДРГ прикордонники використовують безпілотники.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше Демченко розповідав про те, що наприкінці минулого року російські окупанти намагалися розширити зону впливу у Харківській області. Попри це там активність ворожих ДРГ вже поступово зменшувалась.

Про те, чого очікувати на фронті у 2025 році - в матеріалі РБК-Україна "Чи зможе Україна найближчим часом стабілізувати фронт і що буде далі з війною".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна прикордонна службаДРГВійна в Україні