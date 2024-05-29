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Прикордонники нанесли серію нищивних ударів по техніці окупантів (відео)

Фото: знищення ворожої техніки силлами ДПСУ (pixabay-com)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники нанесли серію нищівних ударів по техніці окупанта на Північному напрямку. Відповідне відео вони розмістили у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ у Telegram.

Як зазначають у повідомленні, прикордонники знищили ворожу техніку  дронами-камікадзе.

"Наші бійці помітили окупантів, які на півночі облаштовували нові позиції поблизу українського кордону. Загарбники почувалися доволі безпечно, але дрони прикордонників доставили їм вибухові "сюрпризи", - зауважили у ДПСУ.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Як повідомлялось раніше, спецпризначенці СБУ впродовж тижня на всіх напрямках знищили 272 російських окупантів та понад 200 одиниць військової техніки окупантів.

Також за даними Генштабу, втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили 1300 окупантів.

Зокрема сьогодні ми розповідали, як українські захисники знищили БМП загарбників на Харківському напрямку.

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