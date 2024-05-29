Прикордонники нанесли серію нищивних ударів по техніці окупантів (відео)

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Як повідомлялось раніше, спецпризначенці СБУ впродовж тижня на всіх напрямках знищили 272 російських окупантів та понад 200 одиниць військової техніки окупантів.

Також за даними Генштабу, втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили 1300 окупантів.

Зокрема сьогодні ми розповідали, як українські захисники знищили БМП загарбників на Харківському напрямку.

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