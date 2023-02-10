Прикордонники надали допомогу пораненому окупанту у Бахмуті. У нього не було навіть аптечки

Українські прикордонники надали допомогу пораненому російському солдатові у Бахмуті, бинтували його прямо в окопі, тоді як поряд лунали вибухи. При собі в нього не було навіть елементарних медзасобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Прикордонники надають медичну допомогу полоненому росіянину. Кадри з Бахмута", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як прикордонник надає медичну допомогу окупанти в окопі, питає, чи є в нього ліки. Той заперечно махає головою.

"Що ж ви бо*жі тут робите", - не витримуючи каже прикордонник. Потім він дістає необхідний засіб зі своєї аптечки, щоб допомогти окупанту.