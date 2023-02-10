Прикордонники надали допомогу пораненому окупанту у Бахмуті. У нього не було навіть аптечки
Українські прикордонники надали допомогу пораненому російському солдатові у Бахмуті, бинтували його прямо в окопі, тоді як поряд лунали вибухи. При собі в нього не було навіть елементарних медзасобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Прикордонники надають медичну допомогу полоненому росіянину. Кадри з Бахмута", - йдеться в повідомленні.
На кадрах видно, як прикордонник надає медичну допомогу окупанти в окопі, питає, чи є в нього ліки. Той заперечно махає головою.
"Що ж ви бо*жі тут робите", - не витримуючи каже прикордонник. Потім він дістає необхідний засіб зі своєї аптечки, щоб допомогти окупанту.
Як повідомлялося, бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" врятували пораненого чоловіка в Бахмуті Донецької області. Два російські снаряди потрапили до будинку, чоловік спливав кров'ю і міг загинути.
Нагадаємо, український десантник витяг пораненого побратима фактично з-під носа окупантів. Допомогу йому надавав при сильному обстрілі.
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